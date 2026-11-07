Вслед за Красносельским: Кишинёв пригрозил на пять лет запереть в Молдавии чиновников Приднестровья
Молдавия может ограничить выезд чиновников ПМР после визита Красносельского в РФ
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Кишинёв может ограничить выезд из Молдавии и другим представителям приднестровской администрации вслед за Вадимом Красносельским. Об этом заявил молдавский премьер-министр Василий Тофан.
Тофан назвал запрет эффективной мерой. По его утверждению, некоторые представители Тирасполя выезжают за рубеж под предлогом решения гуманитарных и энергетических вопросов, а используют поездки для действий против молдавской государственности.
Первым о такой мере Кишинёв объявил в отношении лидера непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. В Бюро по реинтеграции заявили, что намерены запретить Красносельскому покидать страну в течение пяти лет после его возвращения из Москвы.
По данным бюро, визит был связан с переговорами о поставках газа в Приднестровье на зиму. Во время поездки, 4 ноября, Владимир Путин вручил Красносельскому орден Почёта в Кремле. Кишинёв назвал награждение провокацией.
В начале ноября президент Молдавии Майя Санду назвала присутствие российских военнослужащих главным препятствием для реинтеграции Приднестровья. По её словам, Кишинёв рассчитывает на мирное урегулирование и обсуждает этот вопрос с Евросоюзом. Сроков Санду не назвала.
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