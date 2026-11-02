Президент Молдавии Майя Санду назвала присутствие российских военнослужащих главным препятствием для реинтеграции Приднестровья. По её словам, Кишинёв намерен добиться политического урегулирования конфликта мирным путём и уже консультируется с Евросоюзом. Об этом молдавский лидер заявила в интервью венгерскому изданию Válasz Online.

Санду утверждает, что российские войска находятся на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики незаконно. Она подчеркнула, что без решения этого вопроса перейти к полноценному политическому урегулированию не получится.

«Мы твёрдо привержены мирному решению, но, несомненно, самым большим препятствием продолжает оставаться незаконное присутствие российских войск», — заявила президент.

По словам Санду, молдавские власти уже предпринимают шаги по экономической реинтеграции Приднестровья. Она также утверждает, что из-за ухудшения экономической ситуации и сокращения российской поддержки всё больше жителей региона приезжают на подконтрольную Кишинёву территорию в поисках работы и получения молдавского гражданства.

Вопрос дальнейшего статуса Приднестровья обсуждается с европейскими партнёрами. При этом конкретных сроков возможного урегулирования или вывода российских военных Санду не назвала.

Однако в самом Приднестровье на будущее миротворческой миссии смотрят иначе. В сентябре Life.ru рассказывал, как вице-премьер непризнанной республики Виталий Нягу категорически отверг возможность изменения действующего формата миротворческой операции. Он назвал российское присутствие гарантией безопасности региона и предупредил, что Тирасполь не позволит демонтировать существующий механизм. Совместная миротворческая операция действует на основании соглашения 1992 года.