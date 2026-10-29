Президент Молдавии Майя Санду лишила гражданства депутатов Верховного совета непризнанного Приднестровья Юрия Кару и Андрея Сафонова. Соответствующие указы подписаны 29 октября, сообщила администрация главы государства. Сафонов считает решение незаконным и намерен его оспорить.

В Кишинёве утверждают, что депутаты якобы участвовали в принятии актов, нарушающих права молдавских граждан в Приднестровье, продвигают идеологию «Русского мира» и выступают за сохранение российского военного присутствия. Конкретные акты и доказательства этих обвинений в сообщении не приведены.

Процедуру инициировало Агентство государственных услуг на основании выводов Службы информации и безопасности. Администрация президента сослалась на положения закона о гражданстве, предусматривающие его лишение за особо тяжкие действия, наносящие ущерб интересам государства.

Сафонов связывает решение со своими публичными выступлениями и расценивает его как попытку запугивания. Он напомнил, что родился на территории Молдавской ССР, учился, работал и постоянно жил здесь.

«Никто не заставит меня замолчать. Это моя свобода слова, и я намерен пользоваться ею и впредь», — сказал депутатв беседе с журналистами.

Ранее глава Молдавии Майя Санду публично заявила, что гипотетическое слияние республики с соседней Румынией позволило бы гарантировать «защищённость» молдавского населения. Представители оппозиционных сил открыто обвинили Бухарест в подготовке неприкрытого территориального захвата, а риторику официального Кишинёва назвали прямым ударом по суверенитету и предательством интересов собственного народа.