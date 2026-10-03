Встреча Санду и Стубба окончилась конфузом с нелепыми объятиями, пишет Iltalehti

Президент Финляндии Александер Стубб поприветствовал президента Молдовы Майю Санду объятием перед Президентским дворцом в Хельсинки. После рукопожатия финский лидер обнял гостью обеими руками, тогда как Санду лишь положила левую руку ему на плечо.

Эпизод произошёл во время рабочего визита молдавского президента в Финляндию. Необычная для официальной встречи форма приветствия стала поводом для обсуждения правил этикета между главами государств. Преподаватель этикета и председатель Общества этикета Мирва Саукколя рассказала изданию Iltalehti, что объятия могут быть уместны, если люди хорошо знают друг друга. При этом по одной встрече нельзя определить, насколько близкие отношения связывают Стубба и Санду, поэтому считать его жест ошибкой она не стала.

В качестве примера Саукколя привела отношения Стубба с Владимиром Зеленским. По её словам, они регулярно обнимаются при встречах и публично рассказывали о хороших отношениях. Однако при знакомстве от объятий обычно лучше отказаться. Перед таким жестом стоит учитывать культурные и религиозные особенности собеседника.

«Санду вышла из машины, и президенты пожали друг другу руки. При этом Стубб слегка споткнулся на красной ковровой дорожке, расстеленной перед президентским дворцом. После этого Стубб обнял Санду, которая не обняла его в ответ», — отмечается в материале.

Тем временем парламентская оппозиция Молдавии подписала проект об отстранении президента Майи Санду от должности. По словам лидера Партии коммунистов Дианы Караман, документ с 46 подписями уже зарегистрирован. Для внесения инициативы об импичменте президента достаточно поддержки трети депутатов парламента — 34 из 101. Авторы проекта обвиняют Санду в нарушении Конституции и вмешательстве в работу судов и прокуратуры.