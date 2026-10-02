Стубб призвал Европу перестать «отключать звук» в разговоре с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейским странам в перспективе придётся возобновить прямые дипломатические контакты с Россией. По его словам, политика полного отсутствия диалога не может продолжаться бесконечно. Об этом финский лидер рассказал в интервью люксембургскому RTL.

«Я думаю, что в какой-то момент нам в Европе нужно будет снять своего рода психологический барьер и понять, что просто нажимать кнопку отключения звука не работает», — заявил Стубб.

Президент Финляндии отметил, что сейчас значительная часть коммуникации по урегулированию конфликта на Украине фактически проходит через Соединённые Штаты. По его словам, он сам поддерживает еженедельные контакты с американскими переговорщиками и почти ежедневно общается с украинской стороной.

При этом Стубб подчеркнул, что более активное участие европейских стран в прямых контактах с Москвой должно быть согласовано с Киевом и восприниматься украинской стороной как полезное. Одновременно он выступил за сохранение санкционного давления на Россию.

Это не первое подобное заявление финского президента. В мае Стубб уже говорил о необходимости для Европы наладить прямой разговор с Москвой, а в августе допустил возвращение политического диалога между ЕС и Россией, если европейские страны сочтут собственные каналы связи необходимыми.