Приднестровье выступает против изменения действующего формата миротворческой операции с участием России. Зампредседателя правительства ПМР Виталий Нягу заявил РИА «Новости», что регион рассматривает российское присутствие как гарантию безопасности.

«Любая попытка переформатировать миротворческий формат на Днестре — это прямая угроза стабильности. Именно совместные миротворческие силы во главе с Россией уже более 30 лет обеспечивают то, что на берегах Днестра не гибнут люди и не звучат выстрелы. Для нас российское миротворческое присутствие это гарантия безопасности и мы никому не позволим этот формат демонтировать», — сказал он.

Российские миротворцы находятся в зоне приднестровского конфликта на основании соглашения о принципах мирного урегулирования, заключённого в 1992 году. Их задачей является обеспечение безопасности в зоне конфликта.

Помимо российских военнослужащих, в совместных миротворческих силах участвуют представители Приднестровья и Молдавии. Военные несут службу на стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах, расположенных на ключевых участках зоны безопасности.

Наблюдение за обстановкой также осуществляют военные представители Украины. Их присутствие предусмотрено действующим форматом миротворческой операции. Кишинёв выступает за изменение существующей системы. Молдавские власти предлагают заменить нынешнюю миссию гражданской операцией с международным мандатом и требуют полного вывода Оперативной группы российских войск из региона.

Ранее сообщалось, что возможная атака Молдавии на Приднестровье способна привести к гражданскому противостоянию внутри самой республики и серьёзным политическим последствиям для президента Майи Санду. В случае начала боевых действий молдавская оппозиция может перейти от политической борьбы к вооружённому сопротивлению.