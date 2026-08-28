«Механизм заработал»: Первые приднестровцы получили российские паспорта

Первые 40 жителей Приднестровья получили российские паспорта по новому упрощённому порядку. Механизм приёма в гражданство РФ уже начал работать, заявил глава региона Вадим Красносельский. Как передают «Новости Приднестровья», о выдаче первых документов ему доложил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

«Первые 40 паспортов по этому указу уже получены. Механизм заработал», — сказал Красносельский.

В электронной очереди на получение российского гражданства находятся более 60 тысяч человек. Запись временно приостановили из-за большого количества заявок, поступивших в отдел консульского обслуживания.

Воспользоваться упрощённым порядком пытаются и жители Молдавии. Однако для этого необходимо иметь приднестровское гражданство и проживать в Приднестровье на момент принятия российского указа.

Ещё 10 августа Life.ru писал, что более 60 тысяч приднестровцев подали заявления на российское гражданство. Тогда власти региона занимались урегулированием процедурных вопросов, включая размер консульского сбора. Сам указ об упрощённом порядке Владимир Путин подписал 15 мая. Документ распространяется на совершеннолетних и дееспособных иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Приднестровье.