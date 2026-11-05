Президенту Приднестровья запретят выезд из Молдавии на пять лет после визита в РФ
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Власти Молдавии намерены на пять лет запретить выезд из страны президенту непризнанного Приднестровья Вадиму Красносельскому после его поездки в Москву. Причиной ограничений стало награждение политика российским орденом Почёта.
«Мы осуждаем действия России и проанализируем возможные ответные меры, не допуская эскалации ситуации. <…> По возвращении Красносельского мы применим к нему ограничительные меры, включая запрет на выезд из страны сроком на 5 лет», — говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.
Ранее президент Молдавии Майя Санду назвала присутствие российских войск главным препятствием для возвращения Приднестровья под контроль Кишинёва. По её словам, молдавские власти намерены урегулировать конфликт мирным путём и уже проводят консультации с Евросоюзом. При этом Санду заявила, что считает нахождение российских военнослужащих на территории непризнанной республики незаконным.