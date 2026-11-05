Власти Молдавии намерены на пять лет запретить выезд из страны президенту непризнанного Приднестровья Вадиму Красносельскому после его поездки в Москву. Причиной ограничений стало награждение политика российским орденом Почёта.

«Мы осуждаем действия России и проанализируем возможные ответные меры, не допуская эскалации ситуации. <…> По возвращении Красносельского мы применим к нему ограничительные меры, включая запрет на выезд из страны сроком на 5 лет», — говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.