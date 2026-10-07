«Пост башкана не должен достаться нелояльным»: Гагаузии предсказали ослабление автономии

Политическая самостоятельность Гагаузии может оказаться под угрозой после предстоящих региональных выборов, считает политолог Максим Бардин. Своими опасениями член Экспертного совета организации «Офицеры России» поделился с сайтом MK.ru.

По словам эксперта, отношения Комрата и Кишинёва серьёзно обострились на фоне расхождений во внешнеполитических предпочтениях жителей автономии и центральных властей Молдавии. Бардин связывает дальнейшее давление на регион именно с этим противостоянием.

«Все делается для того, чтобы пост башкана Гагаузии, а также депутатские мандаты Народного собрания Гагаузии не получили политики, которые негативно относятся к партии ПАС, к президенту Майе Санду, а также к Евросоюзу», — сказал он.

Политолог обратил внимание и на изменения правил проведения региональных выборов. В частности, для претендентов на места в Народном собрании сейчас не предусмотрен ценз проживания в автономии. Согласно официальным правилам, баллотироваться могут граждане Молдавии с правом голоса, достигшие 21 года. Регистрацией занимаются окружные советы, созданные Центральным избирательным советом Гагаузии.

Бардин полагает, что конечной целью этих процессов может стать постепенное ослабление политических институтов автономии. Правительство Молдавии при представлении новой административной реформы 2 октября заявило, что особый статус Гагаузии сохранится.

Выборы башкана и депутатов Народного собрания намечены на 15 ноября. На 6 октября документы для участия в выборах парламента автономии подали 133 человека, а на должность башкана к тому моменту зарегистрировали трёх претендентов. Ещё несколько заявок находились на рассмотрении.

Ранее Life.ru рассказывал, что Конституционный суд Молдавии изменил порядок организации выборов в Гагаузии. До этого противостояние Кишинёва и Комрата обострилось вокруг Евгении Гуцул, которую в августе 2025 года приговорили к семи годам лишения свободы. Сама Гуцул и её сторонники называли уголовное преследование политически мотивированным.