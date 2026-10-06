Прощай, «Изабелла»: ЕС заставит Молдавию перепахать 5 тысяч гектаров виноградников
Вступление в ЕС лишит Молдавию вина из «Лидии» и «Изабеллы»
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После вступления в Евросоюз Молдавия не сможет производить вино из популярных сортов винограда «Изабелла» и «Лидия». Об этом заявил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности республики Евгений Осмокеску в эфире Radio Moldova.
По его словам, действующие в ЕС правила не позволят использовать эти сорта для виноделия после присоединения страны к объединению. Сейчас «Изабеллой» и «Лидией» в Молдавии засажено более пяти тысяч гектаров.
«У нас есть некоторые сорта винограда, которые не допускаются Европейским союзом, мы не сможем производить из них вино, когда станем членом ЕС. Речь идёт о двух сортах — «Изабелла» и «Лидия», — сказал Осмокеску.
Министр призвал виноградарей постепенно переходить на другие разновидности культуры. В приоритете, по его словам, должны быть сорта, способные лучше переносить засуху и другие последствия изменения климата. Осмокеску рассчитывает, что обновление плантаций позволит молдавскому виноделию успешнее конкурировать с производителями из Франции, Италии и Испании. Власти намерены использовать для расширения виноградников в том числе европейское финансирование.
Правила ЕС действительно отдельно запрещают использование сорта Isabelle для производства вина. Европейское законодательство также требует, чтобы виноград относился к Vitis vinifera либо допустимым гибридам.
Ранее глава молдавского Минсельхоза предлагал республике полностью отказаться от экспорта в Россию и Белоруссию ради курса на европейский рынок. При этом он признавал, что такой шаг может ударить по части местного бизнеса и потребует государственной поддержки. В апреле парламент Молдавии окончательно одобрил выход страны из уставных органов СНГ, а в Кремле назвали это решение частью курса Кишинёва на евроинтеграцию.
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