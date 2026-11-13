Политический кризис в Польше может привести к появлению двух конкурирующих Конституционных судов и параличу государственного управления. Такой прогноз сделал политолог Андрей Клинцевич, комментируя противостояние президента Кароля Навроцкого и премьер-министра Дональда Туска.

«Компромисса вообще не будет. И в стране могут появиться два «законных» суда, не признающих друг друга, так что двоевластие будет только нарастать, а вместе с ним наступит и паралич государства», — предупредил эксперт.

Причиной обострения стал спор о назначении судей Конституционного трибунала. Навроцкий принял присягу лишь у двух из шести кандидатов, избранных сеймом. Остальные четверо принесли присягу в парламенте, однако действующее руководство трибунала отказалось допускать их к работе. Противостояние вылилось в протесты у здания суда и вмешательство полиции.

Политолог Юрий Баранчик считает, что конфликт уже вышел за пределы Польши. По его словам, Еврокомиссия поддерживает позицию правительства Туска, тогда как европейские правые выступают на стороне его противников. Эксперт полагает, что происходящее стало частью более широкого противостояния сторонников укрепления институтов Евросоюза и политических сил, выступающих за расширение полномочий национальных государств.

В свою очередь, политолог Елена Панина в беседе с «Вечерней Москвой» допустила, что польский кризис способен усилить раскол внутри Европы. Она напомнила о действовавшем в Речи Посполитой принципе liberum veto, который позволял одному депутату блокировать решения сейма и в итоге способствовал политической нестабильности.