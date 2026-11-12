Председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский не смог попасть на рабочее место из-за полицейского оцепления. Силовики отказались пропустить его через ворота учреждения в Варшаве, сославшись на распоряжение судьи Анны Корвин-Петровской, которая объявила себя исполняющей обязанности руководителя трибунала.

Свенчковский прибыл к зданию суда 12 ноября вместе с несколькими судьями и потребовал открыть проход. При себе у него было постановление Верховного суда Польши от 10 ноября, отменяющее решение о временном отстранении председателя и его заместителя Бартоломея Соханьского. Однако полицейские не выполнили требование, сообщает польская радиостанция Radio dla Ciebie.

У здания Конституционного трибунала собрались сторонники Свенчковского, в том числе активисты оппозиционной партии «Право и справедливость». Протестующие выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес полиции и правительства Дональда Туска, однако до силового противостояния дело не дошло. Сам председатель выступил перед журналистами и обвинил премьера в узурпации судебной власти.