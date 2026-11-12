Полиция не пустила председателя Конституционного суда Польши на работу
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Председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский не смог попасть на рабочее место из-за полицейского оцепления. Силовики отказались пропустить его через ворота учреждения в Варшаве, сославшись на распоряжение судьи Анны Корвин-Петровской, которая объявила себя исполняющей обязанности руководителя трибунала.
Свенчковский прибыл к зданию суда 12 ноября вместе с несколькими судьями и потребовал открыть проход. При себе у него было постановление Верховного суда Польши от 10 ноября, отменяющее решение о временном отстранении председателя и его заместителя Бартоломея Соханьского. Однако полицейские не выполнили требование, сообщает польская радиостанция Radio dla Ciebie.
У здания Конституционного трибунала собрались сторонники Свенчковского, в том числе активисты оппозиционной партии «Право и справедливость». Протестующие выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес полиции и правительства Дональда Туска, однако до силового противостояния дело не дошло. Сам председатель выступил перед журналистами и обвинил премьера в узурпации судебной власти.
Причиной конфликта стал спор о законности назначения новых судей. Весной сейм избрал шестерых членов Конституционного трибунала, но президент Кароль Навроцкий принял присягу только у двоих. Остальные четверо провели церемонию в парламенте, после чего Свенчковский отказался допускать их к работе. Правительство Туска считает такую позицию препятствием для восстановления деятельности суда, тогда как президент и консервативная оппозиция оспаривают законность кадровых решений правящей коалиции.
Ранее Life.ru рассказывал о резком обострении конституционного кризиса 30 октября. Тогда возле трибунала произошли столкновения протестующих с полицией, а Навроцкий экстренно прервал зарубежную поездку и вернулся в Варшаву. Впоследствии Еврокомиссия поддержала позицию польского правительства по вопросу назначения судей, подчеркнув полномочия сейма в этой сфере. При этом Брюссель прямо не одобрял отстранение руководства трибунала. На фоне противостояния Туск предложил Навроцкому встретиться один на один, чтобы попытаться снизить политическую напряжённость.