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Регион
Опубликовано 10 сентября, 23:49

Два судна атаковали у побережья Омана четырьмя снарядами, начался пожар

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Surasak_Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Surasak_Photo

Два судна подверглись атаке у побережья Омана. По ним выпустили четыре неустановленных снаряда. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл в районе Хасаба. Одно судно находилось в четырёх морских милях к западу от города, второе — в шести милях от этой точки.

«Капитан судна сообщил, что видел, как четыре неустановленных снаряда попали в два неустановленных судна; на одном из них возник пожар», — указано в сообщении.

О состоянии второго судна пока ничего неизвестно. Оно находилось в шести морских милях к северу от позиции капитана, который сообщил об атаке.

UKMTO начало расследование инцидента. Управление призвало суда в регионе соблюдать осторожность при проходе этого участка и сообщать о любой подозрительной активности.

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Лия Мурадьян
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