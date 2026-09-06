Два участника пострадали при взрыве мушкета на фестивале «Русское царство»

Два участника военно-исторического фестиваля «Русское царство» пострадали во время мероприятия в Сергиево-Посадском округе Московской области. Об этом сообщает Mash.

30-летний мужчина получил ранения щеки и височной области после того, как у него в руках взорвался мушкет. Ещё один участник отделался ссадинами лица — рядом с ним сдетонировала петарда.

Фестиваль проходит 5–6 сентября в этнопарке «Кочевник» неподалёку от Сергиева Посада. В программе заявлены реконструкции сражений XVII века с мушкетёрами, стрельцами, кавалерией и артиллерией.

Мероприятие посвящено событиям Смутного времени, становлению династии Романовых и Смоленской войне. Помимо показательных боёв, для посетителей проводят исторические лекции, ремесленные мастер-классы и другие тематические активности.

Ранее Life.ru рассказывал, что фестиваль музыки и искусства Outline в Подмосковье отменили из соображений безопасности. Организаторы тогда сообщили, что мероприятие проводить не будут, а порядок возврата денег за билеты объявят отдельно.