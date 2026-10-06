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Опубликовано 6 октября, 04:56

Два выбывших кандидата в президенты Бразилии поддержали Флавиу Болсонару

Флавиу Болсонару. Обложка © X / Flávio Bolsonaro

Флавиу Болсонару. Обложка © X / Flávio Bolsonaro

Сенатор Флавиу Болсонару, вышедший во второй тур президентских выборов в Бразилии, заручился поддержкой двух кандидатов от правого лагеря, уступивших ему в первом туре. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

Речь идёт о бывшем губернаторе штата Гояс Роналду Кайяду и экс-губернаторе Минас-Жерайса Ромеу Земе.

Кайяду получил 2,18% голосов и занял пятое место, набрав более 2,6 млн голосов. Изначально политик намеревался сохранять нейтралитет до завершения президентской гонки, однако теперь решил поддержать сенатора.

Зема, занявший шестое место с результатом 0,27% — 326 488 голосов, — уже публично объявил о своей позиции. 5 октября он заявил, что во втором туре будет голосовать за любого соперника действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

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При этом двое других кандидатов — писатель Аугусту Кури и ультраправый активист Ренан Сантус, занявшие третье и четвертое места в первом туре, — отказались поддерживать кого-либо из финалистов во втором туре гонки и объявили о нейтралитете.

Напомним, в первом туре Болсонару получил 47,03% голосов, а Лула да Силва — 45,16%. Ни одному из кандидатов не удалось преодолеть отметку в 50%, поэтому избирателям предстоит ещё один тур, который запланирован на 25 октября.

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Артём Гапоненко
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