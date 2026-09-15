Дважды пытались сжечь целую семью: В Татарстане раскрыли дело спустя 10 лет

Мужчина и женщина предстанут перед судом в Татарстане за две попытки убить многодетную семью предпринимателя. Преступления произошли ещё в 2016 году, а выйти на предполагаемых поджигателей удалось лишь спустя десять лет благодаря показаниям свидетеля, сообщили в республиканском управлении СК.

Первый пожар произошёл в июле в одном из сёл Актанышского района. Ночью загорелся дом, где находились предприниматель, его супруга и трое детей. Семью вовремя разбудила заметившая огонь соседка, поэтому все успели спастись.

После этого погорельцы переехали в другое жильё. Однако спустя две недели подожгли и его. На этот раз возгорание заметила жена бизнесмена — она разбудила мужа и детей, после чего семья выбралась из охваченного огнём здания.

Долгое время установить причастных к двум преступлениям не удавалось. Перелом в расследовании произошёл лишь недавно, когда свидетель по другому уголовному делу дал показания на предполагаемых поджигателей.

По версии следствия, организатором был племянник предпринимателя, который хотел завладеть доходами родственника. Для этого он привлёк свою знакомую.

Ранее Life.ru рассказывал о жителе Татарстана, которого заподозрили в поджоге дома с родителями и супругой. В результате пожара погибли два человека, ещё трое пострадали.