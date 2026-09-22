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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 22 сентября, 06:21

Две бригады нацгвардии Украины и полк «Скала» взяты в окружение у Доброполья

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Подразделения двух бригад Нацгвардии Украины и 425-го штурмового полка «Скала» попали в окружение в районе Доброполья в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины и 425-го штурмового полка «Скала». Ведётся уничтожение блокированных формирований противника», — заявили в ведомстве.

Речь идёт о Добропольском направлении, где в последние недели продолжаются интенсивные бои. Минобороны ранее сообщало о действиях группировки войск «Центр» в районах Доброполья и соседних населённых пунктов.

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Ранее Life.ru сообщал о боях в северной и южной частях Доброполья. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что столкновения идут как в многоэтажной застройке на юге, так и в частном секторе на севере города.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «Специальная военная операция» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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