Две бригады нацгвардии Украины и полк «Скала» взяты в окружение у Доброполья

Подразделения двух бригад Нацгвардии Украины и 425-го штурмового полка «Скала» попали в окружение в районе Доброполья в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины и 425-го штурмового полка «Скала». Ведётся уничтожение блокированных формирований противника», — заявили в ведомстве.

Речь идёт о Добропольском направлении, где в последние недели продолжаются интенсивные бои. Минобороны ранее сообщало о действиях группировки войск «Центр» в районах Доброполья и соседних населённых пунктов.

Ранее Life.ru сообщал о боях в северной и южной частях Доброполья. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что столкновения идут как в многоэтажной застройке на юге, так и в частном секторе на севере города.