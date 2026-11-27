В Оренбургской области скончались супруги, получившие тяжёлые ожоги при пожаре, в котором погиб их двухлетний сын. О смерти родителей сообщило региональное издание 1743.ru.

У погибшей пары остались две дочери. Как рассказала журналистам бабушка девочек, теперь она заботится о внучках и занимается организацией похорон. Женщина поблагодарила всех, кто помогает семье пережить трагедию.

Пожар произошёл 26 ноября в частном доме на улице Городской в ТСН «Ивановское» Оренбургского района. Родители сумели выбраться из горящего здания, однако получили серьёзные ожоги и были доставлены в больницу. Спасти оставшегося внутри маленького мальчика не удалось.

Огонь распространился на площади около 120 квадратных метров. К тушению привлекли 14 спасателей и четыре единицы техники. Две старшие дочери в момент происшествия находились в школе и детском саду, поэтому не пострадали.

В областном Минздраве первоначально оценивали состояние супругов как крайне тяжёлое. Врачи пытались спасти пострадавших, однако позднее местные СМИ сообщили об их смерти.

После случившегося жители Оренбуржья организовали сбор средств для помощи семье. Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Причину возгорания предстоит установить специалистам, назначены экспертизы и проводятся допросы очевидцев.