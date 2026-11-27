В Московском районе Санкт-Петербурга произошёл крупный пожар в двухэтажном здании на Бассейной улице. Огонь охватил второй этаж и кровлю, общая площадь возгорания достигла 900 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

В Санкт-Петербурге локализовали пожар на Бассейной улице. Видео © ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Сообщение о пожаре в доме № 38, литера Б, поступило спасателям 26 ноября в 16:46. В 18:13 возгоранию присвоили дополнительный номер 1БИС, предусматривающий усиление группировки сил и средств. К 20:23 распространение огня удалось остановить. Дополнительный номер был снят, тушение продолжилось по первоначальному номеру сложности 1. На месте работали 42 сотрудника МЧС и 10 единиц техники.

Ранее четыре человека — женщина и трое детей — погибли при пожаре в частном жилом доме в Салехарде. Ещё один мужчина смог спастись, ему оказывают медицинскую помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС.