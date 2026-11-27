Четыре человека — женщина и трое детей — погибли при пожаре в частном жилом доме в Салехарде. Ещё один мужчина смог спастись, ему оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщили в Следственном комитете по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В Салехарде при пожаре в частном доме погибли женщина и трое детей. Видео © Telegram / Следком89

Возгорание произошло ночью 27 ноября на территории ДНТ «Север». После тушения пожара в доме обнаружили тела погибших. По данным МЧС, огонь охватил всю кровлю здания, открытое горение удалось ликвидировать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателям МЧС.

Ранее Life.ru писал, что пассажирский автобус сгорел дотла по пути в Краснодар. Пожар произошёл на трассе Майкоп — Усть-Лабинск. Видеозапись с места происшествия появилась в местных соцсетях. По словам одной из пассажирок, люди успели выбежать из салона и забрать свои личные вещи.