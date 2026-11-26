Пассажирский автобус сгорел дотла по пути в Краснодар. Пожар произошёл на трассе Майкоп — Усть-Лабинск. Видеозапись с места происшествия появилась в местных соцсетях.

Пассажирский автобус сгорел на трассе Майкоп — Усть-Лабинск. Видео © Telegram / Россия. Кубань | Новости

По словам одной из пассажирок, люди успели выбежать из салона и забрать свои личные вещи.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем происшествии на Сахалине, где в начале ноября сгорел пассажирский автобус. К моменту прибытия пожарных транспорт уже был полностью охвачен пламенем. Водитель и пассажиры самостоятельно покинули салон, никто не пострадал.