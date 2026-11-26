Семимесячный рыжий кот едва не спалил квартиру своей хозяйки в Екатеринбурге. Подробности происшествия Дарья рассказала журналистам SHOT.

В Екатеринбурге рыжий кот едва не спалил квартиру хозяйки. Фото © SHOT

Девушка почувствовала запах гари, хотя ничего не готовила. Прибежав на кухню, она обнаружила горящую коробку из-под пиццы и своего питомца, который тут же бросился наутёк. Хозяйка быстро залила пламя водой и не дала огню распространиться.

Осмотрев плиту, Дарья заметила, что кто-то повернул ручку конфорки. Самого момента «поджога» она не видела, но других подозреваемых у неё нет. По признанию девушки, кот и раньше отличался буйным нравом, а недавняя кастрация его характер не изменила.

Ранее Life.ru рассказывал о взрыве в квартире многоэтажки в подмосковном Одинцове, который мог спровоцировать кот. По одной из версий, питомец случайно включил электроплиту, рядом с которой находился туристический газовый баллон. В результате взрыва повредило остекление, балкон и межкомнатную перегородку. Само животное не пострадало.