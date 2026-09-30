Две легковушки «поцеловались» на съезде с МКАД и создали серьёзный затор

Столкновение двух автомобилей затруднило движение на МКАД возле съезда на Боровское шоссе. Кадры показал очевидец, из публикует телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

ДТП в Москве. Видео © Telegram / ДТП и ЧП Москва и МО

Легковушка Kia врезалась в другую машину, двигавшуюся в попутном направлении. Последствия аварии снял проезжавший мимо водитель. В опубликованном видео видны серьёзно повреждённые автомобили и обломки на проезжей части. На место прибыли сотрудники ДПС. Сведений о пострадавших нет, обстоятельства столкновения не уточняются.

Ранее Life.ru писал, что в Рыбинске Ярославской области 77-летний мужчина погиб в аварии после попытки избежать столкновения с машиной, водитель которой не уступил ему дорогу.