Две машины загорелись в Ульяновске во время переливания бензина

28-летний житель Ульяновска Егор М. переливал бензин из канистры, когда начался пожар, охвативший два автомобиля. По предварительным данным, мужчина работает врачом-терапевтом, сообщает «Рен-ТВ».

Инцидент произошёл в Ленинском районе города. По информации телеканала, Егор является владельцем одной из машин. Во время переливания топлива произошло возгорание, после чего пламя быстро распространилось на стоявший рядом автомобиль.

На место прибыли пожарные расчёты, которые ликвидировали открытое горение. Самого мужчину госпитализировали.

Ранее Life.ru писал о взрыве автомобиля Hyundai Solaris в переулке Робеспьера в Ульяновске. Изначально сообщалось, что причиной могла стать детонация газового баллона, находившегося внутри машины. Оба транспортных средства полностью сгорели.