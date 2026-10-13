В Ульяновске после взрыва загорелись две машины, пострадал человек

В Ульяновске произошёл взрыв в припаркованном Hyundai Solaris. По данным SHOT, причиной стала детонация газового баллона, находившегося в автомобиле.

Взрыв автомобиля в Ульяновске. Видео © SHOT

ЧП произошло в переулке Робеспьера. После взрыва иномарку охватил огонь.

Пламя перекинулось и на стоявшую рядом машину. В результате оба автомобиля сгорели.

Один человек пострадал. Его госпитализировали, информация о состоянии пока не приводится.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее Life.ru сообщал о взрыве внедорожника Nissan возле торгового центра в подмосковном Селятино. Тогда пострадал водитель. Предполагаемой причиной происшествия назвали газовый баллон в салоне. Из-за ударной волны сильно потрепало заднюю часть авто, а также крышу и водительскую дверь.