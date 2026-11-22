Международная группа астрономов обнаружила всего в 28 световых годах от Земли необычную звёздную систему, существование которой трудно объяснить современными моделями эволюции светил. Она получила название Welopōʻai и состоит сразу из трёх звёзд — красного карлика и двух белых карликов. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Необычную систему обнаружили специалисты Монреальского университета во время поиска экзопланет. Исследователи наблюдали за красным карликом и заметили, что скорость его движения меняется значительно сильнее, чем можно было ожидать при наличии рядом обычной планеты.

Последующие измерения показали, что рядом находится невидимый массивный объект. Его масса превышала половину солнечной, однако собственного яркого излучения он практически не давал.

С помощью телескопа Gemini North на Гавайях учёные смогли обнаружить скрытого спутника. Им оказался белый карлик — плотный остаток звезды, которая завершила основной этап своего существования.

Самое интересное выяснилось позднее. В системе уже был известен ещё один, более удалённый белый карлик. Таким образом, небольшой красный карлик оказался в компании сразу двух остатков погибших звёзд.

Особое удивление вызвало то, что красный карлик сумел пережить превращение одного из своих соседей в белый карлик. Прежде эта звезда должна была значительно увеличиться в размерах, потенциально поглотив близкого спутника.

«Эта система не должна существовать», — заявил профессор Монреальского университета Патрик Дюфур.

По его словам, у исследователей пока нет убедительного объяснения того, каким образом звёзды сохранили подобную конфигурацию. Теперь астрономы намерены подробнее изучить гравитационное взаимодействие трёх объектов. Открытие может помочь уточнить представления о заключительных этапах жизни звёзд и судьбе их спутников.