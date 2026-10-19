Поглотила останки и позеленела: Учёные раскрыли тайну необычной «звезды-зомби»

В созвездии Дракона обнаружилась настоящая космическая аномалия — «звезда-зомби», которая после поглощения обломков своей планетной системы приобрела необычную зеленоватую окраску. Белый карлик WD J1330+6435 находится примерно в 280 световых годах от Земли и, согласно расчётам астрономов, стал первым известным светилом с выраженным зелёным оттенком. К такому выводу пришли исследователи из Уорикского университета в Великобритании, новое исследование, опубликовано в журнале RAS Techniques and Instruments (RASTI).

Открытие оказалось частью масштабного исследования, которое заставило учёных пересмотреть привычные представления о цветах звёзд. Выяснилось, что некоторые белые карлики могут выглядеть розовыми, фиолетовыми, жёлтыми и даже бирюзовыми. Причём необычная окраска не всегда связана с температурой: иногда решающую роль играет химический состав атмосферы.

Почему мёртвая звезда стала зелёной

WD J1330+6435 относится к белым карликам — чрезвычайно плотным остаткам светил, завершивших основную стадию своего существования. Такие объекты больше не поддерживают термоядерные реакции в ядре, однако продолжают излучать накопленное тепло и способны притягивать окружающее вещество. В частности, к ним могут попадать остатки разрушенных астероидов, комет и других тел прежней планетной системы.

Именно это, по данным астрономов, произошло с необычной звездой. Её атмосфера обогатилась кальцием, литием и натрием, которые поступили вместе с каменистыми обломками. Поверхность белого карлика при этом нагрета примерно до четырёх тысяч градусов Цельсия, но выглядит он совсем не так, как можно было бы ожидать от объекта с такой температурой.

Главным виновником изменения окраски оказался натрий. В условиях колоссальной плотности звёздной атмосферы этот элемент поглощает значительную часть излучения в жёлтой, оранжевой и красной областях спектра. Кальций дополнительно влияет на фиолетовую часть. В результате распределение оставшегося света меняется, а наиболее выраженная часть излучения приходится примерно на 500 нанометров, что соответствует зеленоватому оттенку.

Руководитель исследования Марк Холландс предложил представить, как необычно выглядело бы небо над гипотетической планетой, освещённой таким светилом. По его оценке, зрелище напоминало бы эпизод научно-фантастического фильма. Ранее убедительных свидетельств существования звёзд с подобной окраской у астрономов не было.

Однако речь пока не идёт о фотографии зелёной звезды. Ни один белый карлик не расположен достаточно близко к Земле, чтобы люди могли непосредственно рассмотреть цвет его диска. Поэтому исследователи изучили спектры объектов и с помощью компьютерной модели рассчитали, как их свет воспринимался бы человеческим глазом при наблюдении с близкого расстояния.

Каждая тридцатая звезда может отличаться необычным цветом

Чтобы оценить распространённость подобных объектов, специалисты отдельно проанализировали 151 белый карлик, находящийся в радиусе примерно 65 световых лет от Земли. Необычную окраску выявили у пяти из них: два оказались жёлтыми, а три — розовыми. Это позволило предположить, что примерно один из тридцати белых карликов во Вселенной может иметь нестандартный цвет.

При этом сам WD J1330+6435 находится значительно дальше и в ближайшую выборку не входит. Его изучали среди других звёзд с необычными химическими характеристиками.

Исследование также помогло объяснить, почему среди белых карликов встречаются столь разные оттенки. Например, розовые и фиолетовые экземпляры нередко содержат много углерода. Этот элемент может попадать в атмосферу из внутренних слоёв звезды благодаря мощным конвективным потокам.

Желтоватую окраску чаще получают белые карлики, загрязнённые веществом разрушенных астероидов и комет. А голубовато-зелёный или бирюзовый цвет способны приобретать холодные объекты со смешанной атмосферой из водорода и гелия. В их случае на распространение света влияют столкновения молекул водорода с атомами гелия.

Секрет подобного разнообразия заключается в невероятной плотности звёздного вещества. У самых холодных белых карликов плотность атмосферы может достигать одного грамма на кубический сантиметр — практически как у воды. Для сравнения: это в миллионы раз больше плотности видимой поверхности Солнца. В такой среде химические элементы взаимодействуют со светом совсем иначе, чем в обычных звёздных атмосферах.

Учёные обнаружили ещё и необычайно красную звезду

Зелёный космический «зомби» оказался не единственным сюрпризом. Внимание исследователей привлёк и белый карлик WD J1011+2845, расположенный примерно в 48 световых годах от Земли. По мнению астрономов, он может претендовать на звание одной из самых красных звёзд, когда-либо известных науке.

Впрочем, его предполагаемая окраска скорее напоминает насыщенный лососево-розовый цвет. Такой эффект возникает из-за углерода, который поднимается из внутренних областей светила к поверхности. Образующиеся там молекулы настолько сильно поглощают отдельные участки спектра, что основная часть видимого излучения смещается к длинам волн свыше 600 нанометров.

Это означает, что необычные оттенки могут появляться у белых карликов по двум совершенно разным причинам. Одни получают дополнительные химические элементы извне, поглощая обломки погибших небесных тел. Другие меняют окраску благодаря веществу, которое поступает из их собственных недр.

Ещё более удивительный пример учёные обнаружили среди холодных белых карликов с повышенным содержанием тяжёлых элементов. Объект WD J2356−2054, температура которого составляет около четырёх тысяч кельвинов, согласно моделированию, должен выглядеть ярко-голубым. Такой оттенок обычно ассоциируется с гораздо более горячими звёздами, однако здесь его формирует необычайно сильное поглощение света натрием.

Несмотря на все эти исключения, название «белый карлик» остаётся вполне оправданным. У остальных 146 объектов из ближайшей выборки астрономы определили цветовую температуру и получили медианное значение около 6800 кельвинов, соответствующее белому свету.

Исследователи также объяснили распространённое представление о том, что белые карлики преимущественно голубые. Наиболее горячие из них светят ярче и заметны с гораздо больших расстояний, поэтому чаще попадают в астрономические обзоры. Но при изучении более представительной группы выясняется, что типичный белый карлик всё-таки выглядит белым.

По словам профессора Уорикского университета Бориса Гензике, даже небольшая доля необычно окрашенных объектов означает, что во Вселенной могут существовать огромные количества таких звёзд. Исследование показывает, насколько много сведений о прошлом светила, составе его атмосферы и даже судьбе окружавших его планет можно получить из анализа света.

Результаты работы опубликованы 15 октября 2026 года в научном журнале RAS Techniques and Instruments. Авторы рассчитывают, что их методы позволят точнее представлять внешний вид далёких звёзд и находить новые необычные объекты, скрывающиеся среди белых карликов.

Ранее Life.ru рассказывал о звезде TOI-5882, которую астрономы заподозрили в поглощении целой планеты. На возможное космическое «преступление» указало аномально высокое содержание лития в атмосфере светила. По одной из версий, соседняя планета могла потерять устойчивую орбиту из-за воздействия массивного коричневого карлика, после чего упала на звезду. Исследователи предполагают, что подобные события оставляют химические следы, которые можно обнаружить даже после исчезновения небесного тела.