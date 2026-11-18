Две бывшие сотрудницы британской тюрьмы не смогли добиться освобождения после романов с братьями-наркоторговцами, за которых собирались выйти замуж. Апелляционный суд отказался заменять реальные сроки условными, несмотря на отсутствие сексуальных отношений между женщинами и заключёнными. Об этом сообщает Daily Star.

25-летняя Джай Гаскойн и 27-летняя Элли Уолтон работали в тюрьме Buckley Hall в Рочдейле. Там они сблизились с братьями Дилом и Хаком Наваз, отбывавшими длительные сроки за наркопреступления. Женщины настолько увлеклись заключёнными, что в переписке называли друг друга «миссис Н» — по первой букве фамилии возлюбленных.

Расследование вскрыло целую историю тайных отношений. Тюремщицы обменивались с братьями валентинками, дарили украшения с инициалами, созванивались и переписывались в соцсетях. Следователи также обнаружили денежные переводы женщинам от родственницы и знакомого заключённых. При этом Гаскойн успела завязать неподобающие отношения ещё с одним арестантом.

В августе обеих признали виновными в должностных преступлениях. Гаскойн получила 16 месяцев лишения свободы, а Уолтон — 13. Защита попыталась добиться условного наказания, настаивая, что женщины не вступали в интимную связь с заключёнными и не проносили в тюрьму запрещённые предметы.

Однако 5 ноября апелляционный суд отклонил жалобы. Судьи указали, что сотрудницы прошли специальную подготовку и прекрасно знали о запрете подобных отношений. Кроме того, их общение способствовало использованию заключёнными нелегальных мобильных телефонов. В результате обеим предстоит отбывать назначенные сроки.

Ранее Life.ru рассказывал о другой сотруднице британской тюрьмы, которая получила восемь месяцев заключения за роман с наркоторговцем. Джавин Квамба поддерживала отношения с Робертом Соколовым, известным как «латышский Пабло Эскобар». Менее чем за четыре месяца они обменялись более чем 12 тысячами сообщений. Следствие также установило, что женщина получила свыше четырёх тысяч фунтов от родственников осуждённого и незаконно передавала фотографии и аудиозаписи из тюрьмы.