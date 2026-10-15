Служебный роман строгого режима: Медсестра влюбилась в убийцу и сама угодила под суд

Роман с осуждённым за убийство обернулся для 29-летней британской медсестры Стефани Адэр уголовным делом. Женщина не только тайно встречалась с заключённым, но и незаконно передала ему мобильный телефон. Как сообщает Daily Mail, на суде она признала свою вину.

Адэр работала в лондонской тюрьме Уондсворт, где отбывал наказание 28-летний Джаки Кросдейл. Мужчина был осуждён за убийство и преступления, связанные с наркотиками, однако это не помешало сотруднице исправительного учреждения вступить с ним в отношения.

По данным издания, запретная связь продолжалась около года. Чтобы поддерживать общение с возлюбленным, медсестра тайно пронесла ему телефон в камеру, нарушив установленные правила.

Когда об отношениях стало известно, Адэр отстранили от работы. История дошла до суда, где женщина не стала отрицать предъявленные ей обвинения.

Во время разбирательства за медсестру попытался вступиться её отец. Мужчина рассказал, что они с супругой работают учителями, и подчеркнул, что их семья всегда придерживалась высоких моральных принципов.

«Мы очень вежливые, порядочные люди. Мы оба учителя», — заявил он.

Однако сама Адэр решила не оспаривать вину. Теперь ей предстоит дождаться решения суда: приговор бывшей сотруднице тюрьмы должны вынести в феврале 2027 года.