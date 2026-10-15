Две подружки ушли из детсада в Петербурге, на поиски собирают волонтёров

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга разыскивают двух шестилетних девочек, которые ушли из детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Две подружки ушли из детского сада около 13 часов. Девочкам по шесть лет. Сейчас объявлен их поиск», — рассказали в отряде.

Сбор добровольцев для участия в поисках назначили на 15 октября в 16:30 по адресу: Бухарестская улица, 89.

Всех, кто видел детей или располагает сведениями об их местонахождении, просят сообщить об этом по номеру 112 либо на горячую линию «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52.

Ранее Life.ru рассказывал, как двое четырёхлетних детей ушли из детского сада в Петербурге и пришли в магазин. Продавец обратила внимание на малышей без взрослых и вызвала полицию. Детей вернули в дошкольное учреждение.