Две подстанции и сухогрузы с имуществом для ВСУ: Минобороны назвало цели дневных ударов

Российские войска днём 22 октября нанесли удары по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях Украины. Также были поражены два сухогруза, перевозившие грузы для ВСУ в черноморские порты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате удара поражены электроподстанция ПС-330 «Новокиевская» в населённом пункте Хотов Киевской области и электроподстанция ПС-330 «Житомирская» в городе Житомир», — уточнили в военном ведомстве.

Оба энергообъекта относятся к подстанциям класса напряжения 330 киловольт. Подробности повреждений оборудования в сообщении министерства не приводятся.

Помимо энергетической инфраструктуры, российские военные атаковали морские суда, задействованные в снабжении украинской армии. По данным Минобороны, два сухогруза были поражены на переходе морем. Они перевозили грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, в порты Одессы и Черноморска.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинская энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об изменении тактики российских ударов по энергосистеме страны. По оценке украинских специалистов, повреждение магистральных электросетей затрудняет передачу электричества между регионами. Из-за этого одни области сталкиваются с отключениями, даже когда в других сохраняется избыток генерирующих мощностей.