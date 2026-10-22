Цеха сборки и площадки запуска дальних дронов ВСУ попали под удары российской армии
Сводка от 22 октября: Минобороны сообщило об ударах по объектам ВСУ в 158 районах
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Российские войска за сутки поразили цеха сборки, места хранения и запуска дальнобойных беспилотников ВСУ. Кроме того, удары пришлись по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые украинская армия использовала в военных целях. Об этом сообщили в Минобороны России 22 октября.
По данным ведомства, российские подразделения также атаковали склады вооружения, боеприпасов и военного имущества, а также пункты временного размещения украинских формирований и иностранных наёмников. Всего поражение было нанесено целям в 158 районах.
Для ударов задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию российских группировок.
Ранее Life.ru сообщал, что 14 октября российские войска поразили цеха производства и места хранения украинских беспилотников. Тогда Минобороны также заявило об ударах по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 146 районах.
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