В результате ночных ударов российских беспилотников поражены две электроподстанции в Кривом Роге и Житомире. Оба объекта имеют напряжение 330 кВ и, согласно сводке Минобороны РФ, обеспечивают работу украинских оборонных предприятий.

В частности, под удар попала высоковольтная подстанция в Кривом Роге Днепропетровской области. Ещё одной целью стал аналогичный энергообъект в Житомире.

В сообщении также говорится об атаках на транспортную инфраструктуру, предприятия военной промышленности и морские суда, задействованные в интересах ВСУ.