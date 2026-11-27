Две подстанции на 330 кВ стали целями ночных ударов российских БПЛА
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В результате ночных ударов российских беспилотников поражены две электроподстанции в Кривом Роге и Житомире. Оба объекта имеют напряжение 330 кВ и, согласно сводке Минобороны РФ, обеспечивают работу украинских оборонных предприятий.
В частности, под удар попала высоковольтная подстанция в Кривом Роге Днепропетровской области. Ещё одной целью стал аналогичный энергообъект в Житомире.
В сообщении также говорится об атаках на транспортную инфраструктуру, предприятия военной промышленности и морские суда, задействованные в интересах ВСУ.
Ранее Life.ru сообщал об ударах российских беспилотников по трём электроподстанциям на Украине 26 ноября. По данным Минобороны РФ, тогда были поражены объекты напряжением 330 кВ в Харькове, 150 кВ в Зелёном Гае Днепропетровской области и 110 кВ в Радомышле Житомирской области.