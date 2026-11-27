Завод «МПКА-Украина» в Запорожье стал одной из целей ночных ударов российских беспилотников. Военные РФ выяснили, что предприятие поставляет электротехническую продукцию для ВСУ.

Согласно тексту сводки Минобороны РФ, российские военные также атаковали объекты транспортной инфраструктуры и военной промышленности Украины. Кроме того, заявлено об ударах по морским судам, которые, по утверждению авторов сообщения, использовались в интересах украинской армии.