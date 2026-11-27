Ночной удар по промышленности Запорожья — что известно о предприятии «МПКА-Украина»
Минобороны доложило об ударе БПЛА по заводу «МПКА-Украина» в Запорожье
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Завод «МПКА-Украина» в Запорожье стал одной из целей ночных ударов российских беспилотников. Военные РФ выяснили, что предприятие поставляет электротехническую продукцию для ВСУ.
Согласно тексту сводки Минобороны РФ, российские военные также атаковали объекты транспортной инфраструктуры и военной промышленности Украины. Кроме того, заявлено об ударах по морским судам, которые, по утверждению авторов сообщения, использовались в интересах украинской армии.
Ранее Life.ru сообщал об ударе российских войск по электроподстанции напряжением 330 кВ в Запорожье. По данным Минобороны России, в ночь на 25 ноября беспилотники поразили объект, который обеспечивал электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.