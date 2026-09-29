Две подставные «красотки» отхлестали тролля, оскорблявшего людей в мессенджере

Строителя по имени Александр избили в Бутовском лесу после конфликтов в комментариях к телеграм-публикациям. Мужчина спорил с другими пользователями на политические и иные темы. Он оскорблял собеседников и их близких, допускал оскорбления по национальному признаку и высказывал угрозы сексуального насилия, пишет Mash.

Одна из участниц переписки назвала Александра «дерзким и опасным» и пригласила на свидание в Бутовский лес. Он согласился и пришёл на встречу, однако там его ждали двое мужчин. Утверждается, что они поговорили с Александром и избили его ветками. После случившегося он написал заявление в полицию.

Ранее Life.ru сообщал о драке, которая началась во время прямого эфира. По данным источника издания, словесная перепалка между участниками стрима переросла в потасовку: один мужчина стал бить другого ногами, после чего женщина ранила его ножом. Пострадавший попал в больницу.