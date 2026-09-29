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Опубликовано 29 сентября, 06:59

Мужчина избил выносящего мусор 8-летнего мальчика на Сахалине

Следователи начали проверку после сообщения об избиении восьмилетнего мальчика в Южно-Сахалинске. По предварительным данным, на ребёнка напал мужчина во дворе жилого дома.

Инцидент произошёл вечером 26 сентября в районе одного из домов на улице Ленина. Как сообщили в СУ СК России по Сахалинской области, ребёнок вышел на улицу, чтобы вынести мусор. В результате нападения мужчины он телесные повреждения. Мальчику оказали медицинскую помощь. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, , включая степень тяжести причинённого вреда здоровью ребёнка.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления.

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Андрей Бражников
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