Сотрудник магазина «Красное и Белое» в Москве несколько раз ударил покупательницу по лицу, заламывал ей руки и душил на глазах у трёхлетнего сына, утверждает пострадавшая Оксана. О случившемся женщина рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ.

Сотрудник «Красного и Белого» избил москвичку на глазах у её трёхлетнего сына. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Инцидент, по её словам, произошёл в торговой точке на улице Берзарина, 30А. Москвичка возвращалась вместе с ребёнком из детского сада и зашла в магазин.

На кассе Оксане пробили не те сигареты, которые она просила. Покупательница заметила ошибку и попросила заменить пачку, причём была готова не забирать разницу в цене. Сотрудники, как утверждает женщина, ей отказали, после чего начался конфликт.

Сотрудник «Красного и Белого» избил москвичку на глазах у её трёхлетнего сына. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По версии Оксаны, один из работников несколько раз ударил её кулаками по лицу, выкручивал руки и душил. Затем мужчина вытолкнул покупательницу из магазина. Всё происходило в присутствии её трёхлетнего сына.

Женщина также утверждает, что две сотрудницы торговой точки наблюдали за происходящим, но не вмешивались. Оксана собирается обратиться в полицию.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем конфликте возле магазина в Твери, где после спора из-за предполагаемой кражи сыра несколько человек удерживали женщину, а мужчина хватал её за волосы. Полиция начала проверку и стала устанавливать обстоятельства произошедшего.