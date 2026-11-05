Две сапбордистки, попавшие в ледяной затор на реке Мана в Красноярском крае, благополучно выбрались и объяснили, что тревожные видео снимали в шутку. По словам участницы сплава Дианы, остановка на повороте реки продлилась не больше пяти минут.

«Мы попали в затор на повороте реки, но это было не страшно», — рассказала она в беседе с 360.ru.

Сапбордистки во льдах реки Мана. Видео © 360.ru

Диана пояснила, что они с подругой Александрой много лет сплавляются круглый год и особенно любят выходить на воду во время ледостава. Перед такими поездками девушки заранее продумывают маршрут и берут рации.

Александра также подтвердила, что сплав завершился благополучно. По её словам, в роликах были юмор и самоирония, которые зрители приняли за настоящее бедствие.