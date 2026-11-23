Две собаки одной семьи умерли после операций в московской ветеринарной клинике «МЕДВЕТ». Хозяйка питомцев подозревает врачебные ошибки и сомневается в необходимости проведённых вмешательств. На лечение животных семья потратила около 100 тысяч рублей, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Пострадавшие в московской ветклинике «МЕДВЕТ». Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Первой пострадала 18-летняя той-терьер по кличке Кракен. 29 сентября собаке удалили опухоль молочной железы. В операции участвовала главный врач филиала «МЕДВЕТ» в Троицке Ксения Жукова. Спустя месяц состояние питомца ухудшилось: появилась слабость, проблемы с мочеиспусканием и скопление жидкости в организме. Ветеринары предположили распространение онкологического заболевания, однако позднее Кракен умерла.

Вторую собаку семьи, 11-летнего Бадди, прооперировали 9 ноября. Жукова также участвовала в хирургическом вмешательстве по удалению кисты печени. По словам хозяйки, после процедуры пёс с трудом передвигался и тяжело дышал. Впоследствии у него диагностировали бактериальное воспаление брюшной полости. Спасти животное не удалось.

Владелица считает, что к гибели питомцев могли привести ошибки при лечении. При этом Жукова объяснила ухудшение состояния Бадди острым панкреатитом.

Ранее на сеть «МЕДВЕТ» пожаловался хозяин кошки-сфинкса Эли. После компьютерной томографии под наркозом у животного обнаружили ожоги II–III степени и некроз тканей. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, в клинике признали, что кошка получила повреждения при согревании феном. Владельцу предложили 50 тысяч рублей компенсации и возмещение расходов на лечение, однако он потребовал более 660 тысяч рублей и обратился в суд.

Ранее Life.ru сообщал, что в Томске шестилетний йоркширский терьер Бостон умер во время операции после четырёх дней лечения в ветеринарной клинике. По словам владельцев, собака подавилась лакомством, однако врачи долго не могли обнаружить застрявшее в пищеводе сухожилие. Причину ухудшения состояния установили только 10 ноября, но во время попытки извлечь инородное тело у питомца остановилось сердце. Хозяева обвинили ветеринаров в несвоевременной диагностике.