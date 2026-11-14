Россиянам перед поездкой за границу необходимо внимательно проверить загранпаспорт: даже небольшая опечатка, неподходящая фотография или повреждённая страница могут обернуться проблемами при пересечении границы. Об этом РИА «Новости» рассказал член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов. Депутат объяснил, на какие детали документа нужно обратить особое внимание и как действовать при обнаружении ошибок.

В первую очередь парламентарий посоветовал проверить машиночитаемую зону. Она расположена в нижней части страницы с фотографией и состоит из двух строк с латинскими буквами, цифрами и специальными символами. Все знаки должны быть хорошо различимы, а содержащиеся в них сведения — правильными.

«Перед зарубежной поездкой рекомендую уделить несколько минут проверке заграничного паспорта. Даже небольшая ошибка в персональных данных или несоответствие фотографии внешности владельца могут привести к серьезным проблемам», — предупредил Кривоносов.

Особенно внимательно стоит сверить фамилию, имя, дату и место рождения. По словам депутата, информация в загранпаспорте должна соответствовать документам, на основании которых он оформлялся. Даже незначительные неточности способны вызвать дополнительные вопросы при прохождении паспортного контроля.

Отдельным поводом для проверки должна стать фотография. Изображение обязано достоверно передавать внешность человека, чтобы сотрудники пограничной службы могли без затруднений установить его личность.

«Также следует проверить фотографию. Изображение должно соответствовать внешности владельца. Не следует использовать фотографии, прошедшие цифровую ретушь, изменение черт лица, зеркальное отражение или обработку фильтрами. Снимок должен позволять однозначно идентифицировать человека», — подчеркнул парламентарий.

Кривоносов также рекомендовал оценить физическое состояние загранпаспорта. Страницы должны быть целыми, без надрывов и серьёзных повреждений. Кроме того, необходимо убедиться в сохранности защитных элементов и отсутствии посторонних записей или отметок.

Если неточность обнаружилась непосредственно при получении документа, депутат советует сразу сообщить об этом сотрудникам, которые его выдали. Это позволит оперативно начать процедуру исправления ошибки.

Если проблема обнаружена уже после получения загранпаспорта, необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции МВД России, оформлявшее документ. При выявлении ошибки в установочных данных паспорт подлежит замене без повторной уплаты государственной пошлины.

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