Две «Танюши» — и вперёд: Бойцы «Центра» создали «большую-большую» гранату

Специалисты группировки войск «Центр» разработали боеприпас «Танюша» для разрушения укреплений ВСУ. По мощности он сопоставим с противотанковой миной, но при этом весит меньше, сообщает телеканал «Звезда».

«Две «Танюши» — и вперёд. Такая граната. Большая-большая, очень мощная. Она примерно где-то как противотанковая мина срабатывает, но весом меньше. Дом разбирает», — рассказал командир взвода Станислав Ермак.

По данным телеканала, бойцы группировки отрабатывают тактику «молниеносного штурма». Российские подразделения также продолжают бои в районе Доброполья.

Ранее Life.ru рассказывал о применении разведывательных дронов «Князь Вещий Олег» под Добропольем. По словам российских военных, эти аппараты используются для поиска позиций и перемещений украинских подразделений. В материале также сообщалось о работе российских сил на южных подступах к Доброполью.