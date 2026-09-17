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Опубликовано 17 сентября, 18:21

Две «Танюши» — и вперёд: Бойцы «Центра» создали «большую-большую» гранату

Бойцы «Центра» создали мощный боеприпас «Танюша» для штурмов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Специалисты группировки войск «Центр» разработали боеприпас «Танюша» для разрушения укреплений ВСУ. По мощности он сопоставим с противотанковой миной, но при этом весит меньше, сообщает телеканал «Звезда».

«Две «Танюши» — и вперёд. Такая граната. Большая-большая, очень мощная. Она примерно где-то как противотанковая мина срабатывает, но весом меньше. Дом разбирает», — рассказал командир взвода Станислав Ермак.

По данным телеканала, бойцы группировки отрабатывают тактику «молниеносного штурма». Российские подразделения также продолжают бои в районе Доброполья.

Более 30 дронов ВСУ атаковали российский танк 7 часов подряд — экипаж сбивал их в 6 «стволов»
Более 30 дронов ВСУ атаковали российский танк 7 часов подряд — экипаж сбивал их в 6 «стволов»

Ранее Life.ru рассказывал о применении разведывательных дронов «Князь Вещий Олег» под Добропольем. По словам российских военных, эти аппараты используются для поиска позиций и перемещений украинских подразделений. В материале также сообщалось о работе российских сил на южных подступах к Доброполью.

Больше новостей о вооружениях и новых разработках — в разделе «Военная техника» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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