Две воздушные цели сбили в районе Казачьей бухты в Севастополе

Российские военные, силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ на Севастополь. По предварительным данным, в районе Казачьей бухты уничтожены две воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«По предварительной информации сбито 2 воздушных цели в районе Казачьей бухты», — рассказал глава города.

Военные продолжают уничтожать вражеские беспилотники с применением различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия.

Развожаев призвал жителей не выходить на открытые пространства и оставаться в безопасных местах до окончания опасности.

Ранее Life.ru сообщал, что над Севастополем во время другой атаки ВСУ нейтрализовали семь беспилотников. Тогда силы ПВО и мобильные огневые группы также продолжали отражать воздушный налёт на город.