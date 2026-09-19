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Регион
Опубликовано 19 сентября, 12:31

Две воздушные цели сбили в районе Казачьей бухты в Севастополе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Российские военные, силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ на Севастополь. По предварительным данным, в районе Казачьей бухты уничтожены две воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«По предварительной информации сбито 2 воздушных цели в районе Казачьей бухты», — рассказал глава города.

Военные продолжают уничтожать вражеские беспилотники с применением различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия.

Развожаев призвал жителей не выходить на открытые пространства и оставаться в безопасных местах до окончания опасности.

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Ранее Life.ru сообщал, что над Севастополем во время другой атаки ВСУ нейтрализовали семь беспилотников. Тогда силы ПВО и мобильные огневые группы также продолжали отражать воздушный налёт на город.

Больше новостей об атаках и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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