Две жизни вместо одной: В США разделили сросшихся головами двухлетних сестёр

Двухлетних сестёр Хияб и Вухбто из Эфиопии, родившихся сросшимися в области головы, успешно разделили в американском Сент-Луисе. Сложнейшая операция прошла 24–25 февраля в детской больнице SSM Health Cardinal Glennon и заняла более суток. Об этом сообщает ABC News.

Девочки приехали в США в марте 2025 года, незадолго до первого дня рождения. Подготовка к разделению заняла почти год. Медики провели более 300 часов на совещаниях и планировании, а непосредственно в операции участвовали свыше 30 специалистов.

Сейчас Хияб и Вухбто проходят восстановление в педиатрической больнице Ranken Jordan в Мэриленд-Хайтс. По словам специалиста клиники Ника Хоулкампа, после разделения с каждой сестрой стало возможно заниматься индивидуально. Девочки учатся сидеть, а в дальнейшем смогут осваивать стояние и ходьбу. Кроме того, они работают над навыками еды, речи, общения и игры.

Лечение при этом ещё не закончено. Вухбто уже перенесла операцию по восстановлению черепа, а Хияб готовят к аналогичному вмешательству этой осенью. Врачи подчёркивают, что пока рано судить, как именно будет проходить их развитие в долгосрочной перспективе.

Так называемые краниопаги — близнецы, сросшиеся в области головы, — встречаются примерно в одном случае на 2,5 миллиона рождений и составляют менее 6% всех сиамских близнецов. По данным больницы, среди 69 хорошо задокументированных случаев в мире предпринимались только 62 попытки хирургического разделения.

Ранее ИИ помог разделить сиамских близнецов Мерси и Гуднесс из Нигерии, родившихся сросшимися черепами — такой случай встречается раз на 2,5 миллиона родов. За шесть месяцев девочки перенесли четыре операции с участием более 60 врачей из четырёх стран, а финальная 12-часовая операция прошла в Абу-Даби с высоким риском из-за общих сосудов и тканей мозга.