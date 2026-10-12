Дверь в ЕС приоткрылась: Венгрия выставила Киеву два новых условия

Венгрия согласилась разблокировать ещё два направления переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, касающиеся внутреннего рынка и конкурентоспособности. Об изменении позиции Будапешта сообщила глава венгерского МИД Анита Орбан перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Продвижение Киева по пути евроинтеграции зависит от принятия закона, который должен восстановить образовательные права национальных меньшинств. Соответствующий документ находится на рассмотрении Верховной рады, а 6 октября его поддержал профильный парламентский комитет. Именно это решение позволило венгерской стороне приступить к подготовке официальных писем для запуска второго и третьего переговорных кластеров.

«Мы ожидаем новостей из Киева», — заявила Орбан.

После утверждения новых правил Будапешт намерен тщательно контролировать их соблюдение. Особое внимание уделят положению венгерской общины Закарпатья и гарантиям обучения на родном языке. Проверкой займётся специальная образовательная подкомиссия в рамках двустороннего экономического сотрудничества. К этой работе также привлекут представителей местных организаций национального меньшинства.

Таким образом, венгерские власти впервые публично подтвердили готовность отказаться от прежних возражений по двум направлениям переговоров с ЕС. О таком решении европейская пресса писала ещё в начале прошлой недели. Однако до выступления главы дипломатического ведомства официальных заявлений из Будапешта не поступало.

Ранее Life.ru сообщал, что Венгрия 7 октября разрешила возобновить техническую подготовку документов для переговоров Украины и Молдавии о вступлении в ЕС. До этого Будапешт препятствовал даже составлению необходимых писем для перехода к новым этапам евроинтеграции. Дальнейшее продвижение Киева оставалось связано с выполнением требований по защите закарпатских венгров.