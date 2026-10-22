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Опубликовано 22 октября, 09:00

«Движемся к развязке»: В Британии заявили о скорой победе России на СВО

Британский военный аналитик Меркурис заявил о приближении победы России на СВО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что российские войска приближаются к победе в конфликте на Украине. По его мнению, ситуация меняется в пользу России, а дальнейшее развитие событий может привести к серьёзным последствиям для Киева и западных стран. Об этом эксперт заявил в эфире YouTube-канала.

«Уже в начале сентября стало ясно, что ситуация на Украине резко меняется. <…> Мы движемся к развязке, которая будет означать поражение Украины и поражение Запада. <…> Русские сейчас явно побеждают, и события развиваются таким образом, что в скором времени в конфликте могут произойти ещё более радикальные изменения», — сказал Меркурис.

Одним из признаков перемен аналитик назвал продолжающиеся удары по объектам на западе Украины.

Новости СВО: Освобождены Червоный Яр и Юльевка, на Сумщине разгромлена 104-я бригада ТрО, переговоры Путина и Уиткоффа
Новости СВО: Освобождены Червоный Яр и Юльевка, на Сумщине разгромлена 104-я бригада ТрО, переговоры Путина и Уиткоффа

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин рассказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу о непрерывном наступлении российских войск на основных направлениях в зоне СВО. Об этом по итогам переговоров в Санкт-Петербурге сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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