Путин рассказал Уиткоффу о непрерывном наступлении ВС РФ в зоне СВО

Российские подразделения продолжают продвигаться вперёд без остановок на всех ключевых участках фронта в зоне СВО. Такую информацию президент Владимир Путин передал спецпосланнику американского лидера Стиву Уиткоффу во время переговоров, содержание которых раскрыл помощник главы государства Юрий Ушаков.

Ситуация на линии боевого соприкосновения стала одной из тем разговора с представителем Вашингтона. Российский лидер выделил непрерывный характер наступательных действий. При этом Ушаков не уточнил, о каких именно участках шла речь.

«Отмечено, что на всех основных направлениях они идут в безостановочное наступление», — сказал Ушаков.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин намерен изучить предложения по украинскому урегулированию, которые Уиткофф привёз из Осло. Американский представитель прибыл в Санкт-Петербург 21 октября после консультаций с Владимиром Зеленским и европейскими политиками. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, все представленные наработки получат оценку Москвы. Содержание документов пока полностью не раскрывается, однако они касаются возможных условий завершения конфликта. Переговоры состоялись в Константиновском дворце, а одной из центральных тем стало урегулирование ситуации на Украине.