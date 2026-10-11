Движение по Босфору остановили из-за поломки химического танкера

Движение судов по Босфору временно приостановили в обоих направлениях после поломки двигателя у химического танкера IVYAN. Судно потеряло ход у района Канлыджа в Стамбуле.

Инцидент произошёл около 19:10 по местному времени. Мальтийский танкер следовал из Болгарии в Италию, когда у него возникла неисправность двигателя. После потери хода судно начало дрейфовать в сторону берега. Экипажу удалось остановить танкер, бросив якорь, после чего к нему направили спасательные силы.

На место прибыли катер EGM-4, спасательные катера TAHLİSİYE-2 и TAHLİSİYE-9, а также буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-11. Специалисты приступили к работам по стабилизации и буксировке судна.

По данным Генерального управления береговой безопасности Турции, IVYAN относится к химическим танкерам. Его зарегистрированная длина составляет 109,98 метра. Из-за происшествия судоходство через Босфор временно остановили в обоих направлениях. О сроках полного восстановления движения на момент публикации официально не сообщалось.

Ранее Life.ru сообщал, что движение через Босфор уже приостанавливали после поломки сухогруза Zaltron. Тогда 185-метровое судно потеряло ход в районе Куручешме, после чего к нему направили три спасательных буксира. Судоходство возобновили после того, как аварийное судно удалось убрать с фарватера.