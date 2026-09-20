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Регион
Опубликовано 20 сентября, 08:53

Движение по Крымскому мосту возобновили после временного перекрытия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eleonimages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eleonimages

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после временного перекрытия 20 сентября. Об этом сообщили в оперативном канале информационного центра по ситуации на автоподходах к переправе.

Незадолго до этого проезд для машин был полностью приостановлен.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорилось в первоначальном сообщении.

Водителей и пассажиров, находившихся на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

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Ранее Life.ru сообщал о возобновлении движения по Крымскому мосту после аналогичного временного перекрытия 15 сентября. Тогда причины остановки движения также не назывались.

Больше новостей о транспорте, дорогах и других событиях в российских регионах — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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