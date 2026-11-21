Движение по Печенежской дамбе в Харьковской области полностью перекрыли после ночного ракетного удара. О повреждении дороги сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры региона.

Согласно утверждению украинской стороны, удар произошёл около 01:00 21 ноября. Повреждения получил участок трассы Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук в районе 24-го километра, проходящий по дамбе.

Сейчас проехать по переправе невозможно. Для автомобилистов организовали альтернативный маршрут через Чугуев, Коробочкино, Лебяжье, Базалеевку и Приморское.

Ранее Life.ru сообщал о массированном ударе по Украине 20 ноября. В ходе атаки повреждения получили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, в том числе мосты в Киеве. По данным украинской стороны, при ударах применялись беспилотники и ракеты различных типов.