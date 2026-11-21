Расчёт СССР: Почему мосты в Киеве выстояли после ударов
Военный эксперт Матюшин: Мосты в Киеве устояли из-за советского качества
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Киевские мосты выдержали удары благодаря запасу прочности, который заложили советские инженеры, заявил офицер ДНР в запасе Александр Матюшин. По его словам, при проектировании переправ учитывали возможность войны со странами Запада, а их в строительстве участвовала вся страна.
«Но тем не менее, мы к этому активно стремимся и воплощаем в жизнь как раз украинское стремление к декоммунизации», — сыронизировал собеседник «Царьграда».
Военный эксперт Владимир Орлов также связал прочность переправ с требованиями советского времени. По его оценке, проектировщики учитывали даже возможность ядерного удара.
Ранее Life.ru сообщил о повреждении трёх мостов в Киеве. На Подольско-Воскресенском мосту после этого закрыли проезд с правого берега Днепра на левый.