Киевские мосты выдержали удары благодаря запасу прочности, который заложили советские инженеры, заявил офицер ДНР в запасе Александр Матюшин. По его словам, при проектировании переправ учитывали возможность войны со странами Запада, а их в строительстве участвовала вся страна.

«Но тем не менее, мы к этому активно стремимся и воплощаем в жизнь как раз украинское стремление к декоммунизации», — сыронизировал собеседник «Царьграда».

Военный эксперт Владимир Орлов также связал прочность переправ с требованиями советского времени. По его оценке, проектировщики учитывали даже возможность ядерного удара.